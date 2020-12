Miguel Oliveira despede-se da Tech 3 com presente a todos os funcionários

O piloto português vai subir à Red Bull KTM Factory Racing, equipa oficial da KTM, deixando a Tech 3, por quem correu nestes dois últimos anos e onde conseguiu duas vitórias no campeonato mundial. Para se despedir, decidiu dar um presente personalizado aos funcionários.

Miguel Oliveira despediu-se no Grande Prémio de Portimão da KTM Tech 3, equipa secundária da KTM, com uma vitória. Em 2021, vai correr pela equipa oficial e, para marcar o adeus, decidiu oferecer um presente personalizado a todos os elementos da formação com quem trabalhou.

O piloto português mandou fazer relógios personalizados, gravados com a sua assinatura, e oferecer aos profissionais que o rodearam no MotoGP, bem como aos técnicos que trabalharam com o companheiro Iker Lecouna e até à secretária da equipa, conta o site especializado "paddock-gp".