Miguel Oliveira despede-se da KTM: "Não deixei nenhuma gota de suor por gastar..."

Miguel Oliveira despediu-se da KTM este domingo, num Grande Prémio de Valência em que foi quinto classificado. O pai do piloto português, Paulo Oliveira, também falou deste adeus, em declarações à Sport TV.

Miguel Oliveira: "É um momento emotivo. É uma despedida de vários anos de colaboração com a KTM, muitas conquistas, emoções - boas e más - partilhadas, mas o nosso desporto é feito disso mesmo. Como eu disse ontem, não deixei nenhuma gota de suor por gastar dentro do corpo. Estou orgulhoso disso, do percurso que fiz. 10.º no campeonato neste grupo tão de elite, com a nossa mota, com todos os altos e baixos, sair neste lugar não é mau de todo. O balanço é positivo. Regresso em breve? Não sei se querem que volte rápido, mas, para já, hoje à meia-noite o meu foco muda."

Paulo Oliveira: "Foram sete anos, com 17 vitórias, uns 40 pódios... Obviamente que isso traz recordações de longa data. Começámos em 2015 e agora quis o destino que nos separássemos. Estão novos desafios à porta. Penso que a nossa atitude no paddock, tanto da parte do Miguel como da parte das pessoas que o envolvem... Somos um pouco diferentes e emocionais. Transmitimos emoção, as pessoas gostam. Somos como uma família. Hoje foi notório que vai deixar muitas saudades o facto de seguirmos cada um o seu caminho. Não digo que não poderemos voltar. Para já, nos próximos dois anos, vamos estar bastante envolvidos com a Aprilia. Depois vamos ver o que se segue."