Miguel Oliveira deslocou ombro esquerdo no acidente no GP de Espanha

Miguel Oliveira está consciente, ainda que devido à lesão esteja a receber oxigénio e tenha sido sedado. O piloto irá ainda hoje a outro hospital para realizar mais exames.

Miguel Oliveira terá sofrido uma lesão no ombro esquerdo na sequência do violento acidente na primeira volta do GP de Espanha, em Jerez. Segundo um dos médicos do Mundial de MotoGP, entrevistado pela Sport TV, o piloto português da RNF Aprilia sofreu um deslocamento do ombro, tendo o mesmo sido colocado no sítio correto pela equipa médica no centro hospitalar do circuito.

