Miguel Oliveira deixa mensagem a Marc Márquez: "Que a vida te sorria como antes"

Marc Márquez será operado pela quarta vez ao úmero do braço direito e o piloto da KTM não ficou indiferente ao anúncio da Honda.

Marc Márquez, piloto de MotoGP da Honda, vai ser operado pela quarta vez ao úmero do braço direito, na próxima semana, anunciou no sábado a equipa do antigo campeão mundial de MotoGP, que continua a "ter limitações".

Este domingo, Miguel Oliveira, piloto português da KTM, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de força ao colega de profissão.

"Desejo-te a melhor recuperação possível e que a vida te sorria como antes", escreveu Oliveira.