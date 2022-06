Miguel Oliveira deixa garantia sobre o futuro e revela: "Eu não quis"

Miguel Oliveira foi entrevistado pelos canais oficiais do MotoGP e acabou por falar de 2023 e da saída da KTM

A saída da KTM: "É algo que falta decidir por completo. Ainda não assinei por nenhuma equipa, mas acredito que o meu futuro será no MotoGP. Há mais pilotos que ainda não assinaram. Sinto-me muito feliz por ter estado com a KTM durante tantos anos, desejo tudo de bom, ficará para sempre no meu coração. Vamos separar-nos no final da temporada, mas vou dar o máximo até final e espero acabar com mais pódios."

A proposta da KTM: "A KTM fez tudo para eu ficasse na Tech 3, mas eu não quis. Conquistei um lugar na equipa de fábrica, onde cheguei com muito esforço e resultados, mostrando que podia obter bons resultados."

Mudar de equipa: "Às vezes um novo desafio é o melhor. Gostaria de continuar na KTM mais anos, porque o projeto tem pernas para andar. Mas foi agradável sentar-me com outras marcas e ver o que pensam de mim. Foi bom também ouvir isso, motivou-me a fazer o melhor possível".