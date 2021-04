Miguel Oliveira deixa aviso: "Não temos de repetir o resultado do ano passado"

Miguel Oliveira falou esta quinta-feira, fazendo o lançamento do Grande Prémio de Portugal, a decorrer este fim de semana em Portimão

Correr em Portimão: "No ano passado foi um Grande Prémio muito positivo para nós, fisicamente sinto-me a 200%, como no ano passado, tecnicamente vamos ter de nos adaptar rapidamente às pequenas alterações de compostos dos pneus que tivemos este ano e, portanto, há muita expectativa depois da última prestação, mas obviamente que vamos encarar este Grande Prémio como mais um no calendário, com o sentimento especial de ter este privilégio de correr no meu país"

O tempo: "Espero que o tempo seja mais estável durante todas as sessões, estão previstos alguns aguaceiros para amanhã à tarde, mas talvez seja depois da nossa sessão. Teremos de ver quão rápido seca a pista, e como seca, para fazermos as nossas escolhas de pneus e o nosso trabalho"

O Mundial: "O Campeonato já começou no Catar, mas obviamente que pontuar aqui é uma oportunidade real e temos de fazer o fim de semana com essa mentalidade, mas sem pressão nenhuma, porque não temos de a repetir o resultado do ano passado".