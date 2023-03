Miguel Oliveira contra as Ducati: o calendário e pilotos do Mundial de MotoGP

Tendo uma Aprilia, português poderá ser dos poucos a fazer frente à equipa mais forte num ano de novidades.

Quem vai ser campeão?, perguntou a organização do MotoGP a todos os pilotos, com uma resposta quase unânime: Pecco Bagnaia, o atual detentor do título.

Os pouco hesitantes disseram "uma Ducati", o que deixa uma ideia clara da mais-valia das Desmosedici italianas, que serão oito numa grelha de 22 pilotos.