Miguel Oliveira conformado nos treinos: "A chuva será bem-vinda"

Redação com Lusa

Miguel Oliveira diz que "objetivo é chegar aos pontos" no Grande Prémio de França

Miguel Oliveira (KTM) apontou como objetivo "amealhar alguns pontos" no Grande Prémio de França de MotoGP, sétima prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade.

O piloto da KTM qualificou-se hoje na 17.ª posição da grelha de partida mas, pelo ritmo apresentado na quarta sessão de treinos livres, mostrou-se convicto que será possível terminar entre os 15 primeiros classificados, os lugares que pontuam no campeonato.

Em declarações difundidas pela assessoria de imprensa do construtor austríaco, Miguel Oliveira reconheceu que "a qualificação foi difícil".

"Encontrámos alguma velocidade mas não foi a suficiente para lutar por melhores posições. A equipa tem tentado encontrar soluções para sermos mais rápidos aqui em Le Mans mas ainda nos falta um pouco mais", disse o piloto natural de Almada.

Miguel Oliveira, que chega a esta sétima ronda da temporada na 10.ª posição do campeonato, com 43 pontos, menos 46 do que o líder e campeão do mundo Fábio Quartararo (Yamaha), diz aguardar "ansiosamente pela corrida" de forma "a ver o que se pode fazer".

"O meu quarto treino livre não foi muito mau pelo que lutar por pontos é, definitivamente, o objetivo", frisou.

O piloto português disse ainda que, "se chover, [a chuva] será bem-vinda" e tentará usá-la a seu favor mas, ainda assim, pretende "fazer mais com o piso seco".

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) conquistou a pole position para o Grande Prémio de França, que vai ser disputado no domingo, às 13h00.