Miguel Oliveira com dúvidas quanto ao regresso: "Senti-me desconfortável"

Piloto português parecia destinado a regressar no Grande Prémio de Itália, segundo o pai. Ainda assim, Oliveira está com sérias dúvidas

Miguel Oliveira está com dúvidas quanto à data do regresso à competição. O pai do piloto português tinha apontado a Mugello, em Itália, mas a condição física ainda deixa dúvidas.

"Fiz algumas voltas. Senti-me muito desconfortável na mota. Não sei se poderei correr em Mugello. Vou esperar até à semana do Grande Prémio", afirmou Miguel Oliveira, em declarações aos canais oficiais do MotoGP.

Oliveira garantiu ainda que não está com pressa de voltar à competição.

"Quero voltar a 100% para ser competitivo. Esse é o objetivo. Vai ser complicado, porque perdes o ritmo. Tenho de pensar no regresso seguro", completou.

Recorde-se que Paulo Oliveira, pai do piloto da Aprilia, tinha dado o Grande Prémio de Itália como data de regresso.

"Faltam quase duas semanas até ao primeiro treino no Mugello. Acreditamos que o Miguel poderá estar lá", atirou.