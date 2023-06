Miguel Oliveira cai na primeira sessão de treinos livres do GP dos Países Baixos

Apesar disso, o piloto português fez o 15.º melhor tempo.

Miguel Oliveira sofreu, esta sexta-feira, uma queda na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP.

O piloto mais rápido foi o italiano Marco Bezzecchi.



Mesmo com a queda, o português fez o 15.º melhor tempo (1:33.673 minutos). Recorde-se que Miguel Oliveira continua a recuperar de uma lesão no ombro esquerdo.