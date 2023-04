Miguel Oliveira cai duas vezes nos treinos livres em Austin e faz o 15.º melhor tempo

Miguel Oliveira com 15.º tempo nos treinos livres do Grande Prémio das Américas

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi hoje 15.º classificado nas duas primeiras sessões de treino de MotoGP para o Grande Prémio das Américas, terceira prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

No regresso ao Mundial, depois de ter falhado o Grande Prémio da Argentina, na sequência da queda no GP de Portugal, Oliveira conseguiu o seu melhor tempo na segunda sessão, em 2.03,340 minutos, falhando o acesso direto à segunda fase de qualificação (Q2).

Contudo, a segunda sessão não foi fácil para o piloto de Almada, uma vez que sofreu duas quedas, aparentemente sem danos físicos, pois voltou sempre à pista em Austin, no Texas.

O espanhol Jorge Martín (Ducati) conseguiu o melhor tempo do dia, em 2.02,178 minutos, seguido do campeão do mundo, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que rodou em 2.02,241.

O espanhol Alex Rins (Honda) foi terceiro, em 2.02,395 minutos, enquanto o líder do Mundial de MotoGP, o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) ficou fora da Q2, reservada aos 10 melhores do dia, ao ser apenas 11.º, em 2.02,878.

No sábado, os pilotos de MotoGP têm a terceira sessão de treinos livres às 16:10 (horas de Lisboa), com as qualificações a arrancarem às 16:50.

A corrida sprint tem o início marcado para as 21:00, uma hora antes do início previsto da corrida principal no domingo.