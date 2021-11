Miguel Oliveira cai a duas voltas do final do GP Algarve

Miguel Oliveira caiu a duas voltas do final no Grande Prémio do Algarve. Piloto português saiu de maca.

O piloto Miguel Oliveira caiu e abandonou o Grande Prémio do Algarve a duas voltas do fim. O português saiu da pista de maca.

Pouco depois, foi possível ver, através das imagens televisivas, que o homem da KTM estava consciente e fora de perigo.

Na penúltima das 25 voltas da corrida algarvia, o português natural de Almada seguia no 10.º lugar, tendo a sua mota sofrido um toque na traseira do espanhol Iker Lecuona (KTM), que também caiu.

Os dois pilotos foram assistidos no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, mas conscientes, segundo a direção médica da corrida.