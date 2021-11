Miguel Oliveira cai a duas voltas do fim e Bagnaia vence o GP do Algarve

Piloto português assustou ao cair a duas voltas do fim. Italiano Francesco Bagnaia venceu a prova.

Numa prova bastante equilibrada do início ao fim, a emoção, ou melhor, preocupação, ficou para a reta final. A duas voltas do fim do Grande Prémio do Algarve de MotoGP, uma queda a envolver o piloto português Miguel Oliveira com o espanhol Iker Lecuona (ambos da KTM) provocou a subida da bandeira vermelha e consequentemente o fim da corrida.

O português chegou a ser retirado da corrida de maca, mas logo ficou de pé e minimizou a preocupação de todos no Algarve. A prova deste domingo foi vencida pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), seguido por Joan Mir e Alex Márquez, que completaram o pódio.

Na penúltima das 25 voltas da corrida algarvia, o português natural de Almada seguia no 10.º lugar, tendo a sua mota sofrido um toque na traseira do espanhol Iker Lecuona (KTM), que também caiu.

Os dois pilotos foram assistidos no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, mas conscientes, segundo a direção médica da corrida.

Bagnaia, segundo no Mundial, atrás do já campeão Fabio Quartararo (Yamaha), liderou toda a corrida disputada na montanha-russa algarvia e somou o terceiro triunfo da temporada, ao deixar o espanhol Joan Mir (Suzuki) na segunda posição e o australiano Jack Miller (Ducati) na terceira.

Quartararo, o primeiro francês a conquistar o título mundial e vencedor da primeira corrida do ano em Portimão, caiu na 21.ª das 25 voltas, quando seguia no sétimo lugar, enquanto o italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão do mundo da categoria "rainha", terminou a penúltima corrida da sua carreira no 13.º posto.