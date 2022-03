"Miguel Oliveira brindou-nos com uma condução à chuva absolutamente memorável"

Reação de João Paulo Rebelo ao triunfo do piloto português na Indonésia, segunda prova da temporada de MotoGP.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, enalteceu a "brilhante" vitória do português Miguel Oliveira (KTM) no Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, segunda prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade.

"Brilhante a vitória do Miguel Oliveira no Grande Prémio da Indonésia em MotoGP! Depois de partir em sétimo, brinda-nos com uma condução à chuva absolutamente memorável. Muitos parabéns!", escreveu o governante, na sua página oficial no Twitter.

Após o atraso de uma hora e 15 minutos, Miguel Oliveira partiu, para as 20 corridas da corrida encurtada devido à chuva, do sétimo posto e somou o seu quarto triunfo na categoria, em 33.27,223 minutos, à frente dos franceses Fábio Quartararo (Yamaha), atual campeão do mundo, e Johann Zarco (Ducati), segundo e terceiro classificados, a 2,205 e 3,158 segundos, respetivamente.

Com este triunfo, e os primeiros 25 pontos conquistados em 2022, o piloto natural de Almada subiu ao quarto lugar da classificação de pilotos, a cinco do italiano Enea Bastianini (Ducati), que hoje não foi além do 11.º lugar. O sul-africano Brad Binder, companheiro de Oliveira na KTM, é segundo, com 28 pontos, e Quartararo segue no terceiro lugar, com 27.