Miguel Oliveira bate recordes de popularidade entre atletas extra-futebol

Piloto de MotoGP já tem mais do dobro dos seguidores nas redes sociais do que o trio que durante vários anos foi o mais popular: Nélson Évora, Patrícia Mamona e Rui Costa.

A popularidade de Miguel Oliveira tem disparado nos últimos anos e já está muito acima das estrelas portuguesas de qualquer modalidade, com exceção do futebol.

Muito solicitado para patrocínios e tendo até uma linha de roupa própria, a força da marca MO88 é também mensurável nas redes sociais, onde Oliveira já tem mais do dobro dos seguidores do trio que durante muitos anos foi o mais popular: Patrícia Mamona, Rui Costa e Nélson Évora.

O piloto da KTM, que na quarta-feira impressionou, ao ser seguido entre Almada e Portimão por uma caravana de centenas de motociclistas, já totaliza 1,358 milhões de seguidores em três redes sociais, tendo um curioso equilíbrio entre Facebook e Instagram - muitos desses seguidores estarão em duplicado.

Embora ainda longe dos milhões dos internacionais da Seleção Nacional de futebol - e ainda mais de Cristiano Ronaldo, líder mundial nos números das redes sociais -, Miguel Oliveira supera por muito os seguidores de todos os medalhados olímpicos e do campeão mundial de ciclismo, Rui Costa.

Sendo também elevada a popularidade dos principais pilotos do automobilismo nacional - António Félix da Costa, Tiago Monteiro e Filipe Albuquerque - há duas estrelas ainda em ascensão nesta matéria: Neemias Queta, já o terceiro mais seguido no Instagram, e João Almeida, ainda muito aquém do interesse que geram as transmissões televisivas das suas corridas de ciclismo.