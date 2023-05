Miguel Oliveira atualiza recuperação: "Já com algum alívio a nível de dor"

Piloto português da Aprilia sofreu uma lesão no ombro esquerdo durante o GP de Espanha, optando por um tratamento mais conservador, com recurso a um suspensor braquial, que entretanto já retirou.

Miguel Oliveira recorreu esta terça-feira às redes sociais para atualizar o estado da recuperação da lesão contraída no ombro esquerdo, devido a uma queda no GP de Espanha, a 30 de abril.

O piloto português da Aprilia deslocou o ombro na sequência da queda, descobrindo-se posteriormente uma fratura do úmero e do ligamento anterior lábrum. Em conjunto com a equipa, Oliveira optou por um tratamento mais conservador, com recurso a um suporte para o braço, que entretanto já retirou.

"Já livre do suspensor braquial e com melhores sensações. Recuperação longa e algo lenta mas já com algum alívio a nível de dor", escreveu no Instagram, acompanhando a publicação com imagens a andar numa bicicleta estática.

