Miguel Oliveira assume: "Houve alturas em que precisei muito mais da minha família"

Miguel Oliveira, em declarações à Sport TV

Sobre a corrida: "Corrida perfeita? Sim, foi um fim de semana perfeito, a começar pela pole ontem. Sem dúvida que o meu objetivo era concretizar uma vitória hoje, conseguimos. A equipa está de parabéns, deixo a Tech3 e 2020 com um sorriso e uma vitória que me deixa muito orgulhoso. A partir de agora temos de desfrutar, continuar a trabalhar e obviamente quero deixar um grande obrigado a todos os que estão em casa, todos aqueles que não tiveram a oportunidade de vir aqui ao Algarve prestar o apoio fisicamente, mas eu sei que todos estiveram aí desse lado a dar força e acreditem que hoje precisei dessa força para gerir todas as voltas da corrida."

Descarga emocional no fim: "Houve muitas alturas nesta época em que precisei muito mais da minha família do que o normal, o facto de não poderem vir às corridas é algo que custa e tive de me adaptar. Tê-los perto aqui deu-me uma força enorme, uma força que os meus adversários, depois do pódio, não conseguiram explicar como conseguia ser tão rápido. Talvez seja isso. Tem sido uma montanha-russa de emoções esta época, fechamos com um final feliz."

Despedidas: "Foi muito especial ter o Gui? o pódio, é a sua última corrida como chefe de mecânicos, para ele é muito especial, para nós também. Como já disse e repito, deixo a Tech3 com alguma tristeza. Durante estes dois anos formámos uma ligação humana muito boa e agora tenho de construir essa ligação no outro lado da boxe, mas acredito que tanto do outro lado como eu estamos preparados para mais vitórias."