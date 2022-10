Miguel Oliveira após vencer na Tailândia: "Sempre que tive a oportunidade..."

Piloto português venceu a 17.ª prova do Mundial de MotoGP.

Miguel Oliveira (KTM) venceu este domingo o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, 17.ª de 20 provas da temporada. O piloto português voltou a dar um recital com o piso molhado, numa corrida que começou atrasada devido à chuva.

"Foi uma corrida longa, mas não me posso queixar. Sempre que tive uma corrida molhada como oportunidade aproveitei-a. Estou muito feliz e é sempre bom uma vitória, seja em que condição for", disse Miguel Oliveira instantes depois de carimbar o triunfo.

O piloto luso, que conquistou a quinta vitória em MotoGP, segunda do ano, concluiu as 25 voltas com 0,730 segundos de vantagem sobre o australiano Jack Miller (Ducati) e 1,968 sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi terceiro.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha), que foi apenas 17.º, mantém a liderança do campeonato, mas agora com apenas dois pontos de vantagem sobre Bagnaia.