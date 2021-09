Miguel Oliveira após pior qualificação do ano: "O feeling está lá, a velocidade é que não"

Redação com Lusa

Piloto português vai partir para o GP de São Marino no 21.º lugar.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se este sábado na 21.ª posição para o Grande Prémio de São Marino de MotoGP, 14.ª prova do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo. Foi a pior qualificação do ano para o piloto português.

"Foi um dia difícil. Não tivemos o ritmo nem a velocidade para ser competitivos e chegar ao mesmo nível que tivemos no ano passado. Tentamos fazer o melhor que podemos e maximizar o que temos", disse o piloto de Almada, na conferência de imprensa após a sessão.

Oliveira explicou que se sente "bem em cima da mota".

"O sentimento na mota é bom, sinto-me bem. Só estamos é muito lentos. O feeling está lá, a velocidade é que não. Temos de continuar a trabalhar", referiu.

O piloto português terá, na próxima semana, dois dias de testes (terça e quarta-feira), que tentará usar para melhorar a mota ainda este ano.

"Será o penúltimo teste antes do final da época e acho que ainda podemos melhorar aquilo que temos", disse.

O piloto português chega a esta ronda na nona posição do campeonato, com 87 pontos.

O dia ficou ainda marcado pela violenta queda do turco Denis Öncü (KTM), na terceira sessão de treinos livres de Moto3.

O piloto foi levado, consciente, para o centro médico do circuito de Misano, tendo-lhe sido diagnosticado um traumatismo cranioencefálico. Já não participou na qualificação e será reavaliado no domingo.

Pouco depois, nova queda violenta do italiano Alberto Surra (Honda), também transportado para o centro médico "consciente", depois de ter perdido a consciência durante 45 segundos. O italiano queixa-se de dores na mão direita.