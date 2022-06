Miguel Oliveira após os testes em Barcelona: "Não foi assim tão mau"

O piloto da KTM fez o melhor registo na 40.ª das 66 voltas efetuadas ao traçado catalão com o tempo de 1.40,088 minutos

Miguel Oliveira fez esta segunda-feira o 14.º melhor tempo na sessão de testes de MotoGP que decorreu em Barcelona, Espanha.

O piloto da KTM fez o melhor registo na 40.ª das 66 voltas efetuadas ao traçado catalão com o tempo de 1.40,088 minutos. Oliveira ficou a 0,641 segundos do mais rápido, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que já tinha vencido a corrida no domingo.

Em declarações ao site do MotoGP, Miguel Oliveira deu conta do que foi feito hoje na KTM. "A nossa melhor volta foi alcançada em condições muito quentes e com um pneu traseiro médio. Não foi assim tão mau", começou por dizer.

"Testámos pequenas coisas, designadamente uma nova configuração do braço oscilante e demos algumas informações à KMT. Foi um dia positivo, especialmente sendo numa pista com pouca aderência. Era nisso que nos queríamos focar", conclui o português.