Miguel Oliveira após incrível corrida no GP da Grá-Bretanha: "Bom regresso às aulas"

Miguel Oliveira recuperou de 16.º para quarto lugar no GP da Grã-Bretanha

Miguel Oliveira (Aprilia) recuperou hoje 12 posições no Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP e terminou no quarto lugar, depois de ter saído da 16.ª posição.

O piloto natural de Almada concluiu as 21 voltas ao traçado de Silverstone a 0,750 segundos do vencedor, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que gastou 40.40,367 minutos, batendo o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) por 0,215 segundos, com o sul-africano Brad Binder (KTM) em terceiro, a 0,680.

Este foi o melhor resultado de Miguel Oliveira nas nove provas já disputadas até ao momento, mostrando uma melhoria da forma física após as duas lesões sofridas no arranque do campeonato (na coxa direita, primeiro, e no ombro esquerdo, depois).

No final da corrida, através das redes sociais, Miguel Oliveira mostrou a satisfação com o resultado: "Corrida preenchida de boas ultrapassagens e com um P4 [quarto lugar] próximo do pódio. Bom regresso às aulas. Parabéns à Aprilia", pode ler-se no Instagram.

Enquanto o australiano Jack Miller (KTM) saltou imediatamente para o comando, Oliveira, que partia do 16.º lugar, ganhou duas posições no arranque, ganhando mais duas no decorrer a primeira volta, que fechou no 12.º posto.

Com a ameaça de chuva a pairar no ar, Francesco Bagnaia deu um sinal da força que lhe faltou na corrida sprint de sábado e ultrapassou Miller para a liderança na segunda volta.

O australiano fez uma prova da frente para trás, caindo na classificação ao longo da passagem das voltas, até terminar em oitavo.

O italiano Marco Bezzechi (Ducati), que era segundo do campeonato, caiu quando perseguia Bagnaia. Já o espanhol Alex Márquez (Ducati) teve de desistir com problemas na caixa de velocidades da sua mota.

À sexta volta, Miguel Oliveira já era sexto classificado. Nessa altura encontrou pela frente o francês Johann Zarco (Ducati), que serviu de tampão ao português durante algum tempo.

Mas uma manobra tática de grande nível do piloto da RNF Aprilia permitiu ao luso chegar à quinta posição na 11.ª de 21 voltas.

Duas voltas mais tarde, começou a chover ligeiramente no circuito, o que permitiu a aproximação de Miguel Oliveira aos quatro pilotos que seguiam na sua frente.

Na volta 15, a chuva aumentou um pouco de intensidade, mas não o suficiente para convencer os pilotos da frente a parar nas 'boxes' para trocar para a mota com pneus de chuva.

Miguel Oliveira, que se dá bem com este tipo de condições, ultrapassou o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) e Brad Binder.

O sul-africano acabou por recuperar a terceira posição a duas voltas do final.

Na última volta, foi Aleix Espargaró a surpreender o então líder, Francesco Bagnaia, assumindo o primeiro lugar para vencer pela primeira vez esta temporada.

A Miguel Oliveira faltaram mais alguns metros para recuperar o degrau mais baixo do pódio, terminando em quarto, a 0,070 segundos do terceiro, Brad Binder.

Com a queda de Bezzecchi, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que foi apenas sexto, depois de uma saída de pista, recuperou a segunda posição no campeonato. Está agora a 41 pontos do líder, Francesco Bagnaia, que tem 214 pontos.

Miguel Oliveira ganhou duas posições, subindo de 17.º a 15.º, com 40 pontos.

A próxima ronda do Mundial de MotoGP é o Grande Prémio da Áustria, em 20 de agosto.