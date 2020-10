Miguel Oliveira alcança sexto lugar no Grande Prémio de França de MotoGP

Piloto português tinha partido da 12.ª posição. Danilo Petrucci foi o vencedor em dia de chuva.

Miguel Oliveira igualou este domingo o terceiro melhor resultado da temporada de MotoGP, ao terminar o Grande Prémio de França em sexto lugar, naquela que foi a nona prova do Mundial, vencida pelo italiano Danilo Petrucci (Ducati).

O piloto português da Red Bull KTM Tech3 esteve na luta por um lugar no pódio até à ponta final da corrida, mas, na derradeira curva, foi ultrapassado pelo francês Johann Zarco, que lhe "roubou" o quinto posto.

Oliveira, que chegou a rodar na 18.ª posição no início da corrida, chegou a estar em quarto lugar a duas voltas do fim, mas perderia a quinta posição na derradeira curva, terminando a 4,466 segundos do vencedor, Petrucci.

Com este resultado, Miguel Oliveira soma agora 69 pontos no campeonato do mundo.