Miguel Oliveira abandonou GP dos Países Baixos por problemas na moto: "Segurança, ficar sem travão..."

Declarações de Miguel Oliveira, à Sport TV, após o Grande Prémio dos Países Baixos, que abandonou a 14 voltas do fim

Motivo do abandono: "Sem querer avançar muito, foram problemas na moto. Após um bom arranque e umas boas primeiras voltas, foi pena retirar-me. Mas fizemos um fim de semana em crescendo, consegui qualificar-me na Q2, fiquei a duas ou três décimas dos rapazes da fábrica. Hoje consegui arrancar melhor do que ontem [sábado], recuperar uns lugares, mas rapidamente encontrei esse problema e não quero comentar muito sobre ele. A questão do problema da moto relacionou-se depois com segurança, ficar sem travão, era bastante difícil continuar com esta imprevisibilidade, de ter ou não travão causado por outra coisa."

Uma vitória: "Fazer estas três corridas já foi uma vitória. É difícil estar aqui no campeonato limitado fisicamente, querer andar aqui como se não tivesse nada. Essa é a realidade. Serviu para continuar a trabalhar com a equipa, saber como comunicarmos melhor... Não saio daqui com o resultado que queria, o trabalho que gostaríamos de ter feito, mas temos estas cinco semanas de pausa para reagrupar, recalibrar e voltar à carga em Silverstone."

Ombro em situação "constante": "O ombro respondeu bem. É verdade que faço muitas compensações com o braço direito... Estas cinco semanas vão ser essenciais para recuperar a minha forma física e para depois me sentar na moto sem pensar no ombro esquerdo."