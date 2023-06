Miguel Oliveira abandonou GP dos Países Baixos de MotoGP

Piloto português abandonou a 14 voltas do final, depois de perder várias posições

Miguel Oliveira, piloto da RNF Aprilia, abandonou este domingo o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP quando faltavam 14 voltas para o fim.

O piloto português partiu do 11.º lugar, tendo rodado as primeiras voltas no sexto posto, no entanto, começou a perder várias posições, tendo abandonado a corrida quando ocupava a 10.ª posição.

De acordo com a equipa, Oliveira foi obrigado a abandonar devido a problemas na moto.