Numa época que só teve 14 Grandes Prémios com todas as classes, as quedas diminuiram tanto no total como em média por corrida. Miguel Oliveira foi "regular" (8) e Zarco (15) deu razão aos críticos.

A época mais curta de sempre em MotoGP, com apenas 14 corridas entre julho e novembro - Moto2 e Moto3 ainda correram no Catar, em março - foi também das mais tranquilas no tocante a quedas, pois a média de 49,6 por corrida, entre todas as categorias, é a terceira mais baixa da década.