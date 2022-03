Miguel Oliveira: a chuva, a vitória e as contas no Mundial de MotoGP

Piloto português triunfou na Indonésia, segunda corrida da temporada de MotoGP.

O português Miguel Oliveira (KTM) impôs-se a toda a concorrência no Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, segunda corrida da temporada, e entrou na luta pelo título, numa prova atrasada em uma hora e 15 minutos devido à chuva.

O piloto natural de Almada, de 27 anos, concluiu as 20 voltas ao traçado de Mandalika em 33.27,223 minutos, relegando o atual campeão, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), autor da "pole position", para o segundo lugar, a 2,205 segundos, com o também francês, Johann Zarco (Ducati) a ser terceiro, a 3,158.

A corrida desta manhã chegou a estar em risco devido à intempérie que se abateu sobre o circuito de Mandalika, com chuva torrencial e até raios a caírem na pista.

A organização foi forçada a adiar o arranque em uma hora e 15 minutos, esperando que a chuva parasse, cortando também sete voltas às 27 inicialmente previstas.

Quando, finalmente, os pilotos alinharam na grelha de partida, o traçado ainda se encontrava encharcado.

O espanhol Marc Márquez (Honda), seis vezes campeão do mundo, falhou a prova, devido a uma queda na sessão de aquecimento (warm up), tendo sido transportado a um hospital por ter sofrido um traumatismo craniano.

Quando os semáforos se apagaram, Miguel Oliveira, que partiu do sétimo lugar, avançou diretamente para o segundo posto, atrás de Quartararo.

Em duas voltas, o português chegou à liderança mas rapidamente se viu ultrapassado pelo australiano Jack Miller (Ducati), que largara da nona posição.

Miguel Oliveira passou duas voltas atrás do australiano, mas, percebendo que estava mais rápido, voltou a saltar para o comando à quarta volta, não mais largando a frente da corrida.

O piloto da KTM encetou uma série de voltas rápidas, cavando uma diferença para o resto do pelotão que chegou a ser superior a quatro segundos.

Quartararo, que chegou a cair para a quinta posição, encontrou o seu ritmo com a pista molhada e começou a recuperar posições, chegando novamente ao segundo posto a quatro voltas do final.

O campeão do mundo ainda tentou pressionar Miguel Oliveira, recuperando quase dois segundos, mas o português respondia novamente a cada passagem da linha de meta, até confirmar a quarta vitória em MotoGP, 16.ª da carreira depois de ter vencido por seis vezes em Moto3 e outras tantas em Moto2.

Jack Miller acabou por perder o pódio para Johann Zarco, numa Ducati privada.

O piloto português já não vencia desde o Grande Prémio da Catalunha, em Barcelona, de 2021, uma prova em que o autor da pole position também foi Quartararo, como agora na Indonésia. Antes, Oliveira já tinha vencido na Estíria e em Portugal, em 2020.

Com este triunfo, Oliveira subiu ao quarto lugar da classificação de pilotos, com 25 pontos, depois de ter ficado em branco no Catar, na ronda de abertura, devido a uma queda sofrida durante a corrida. O piloto luso está a apenas cinco pontos do líder, o italiano Enea Bastianini (Ducati), que neste domingo foi apenas 11.º classificado. O sul-africano Brad Binder, companheiro de Oliveira na KTM, é segundo, com 28 pontos, e Quartararo subiu ao terceiro lugar, com 27.

No campeonato de construtores, lidera KTM, com 45 pontos, enquanto a Red Bull KTM Factory Racing, a equipa oficial do construtor austríaco, lidera o campeonato de equipas, com 53 pontos.

Em Moto2, a vitória sorriu ao tailandês Somkiat Chantra (Honda), enquanto o italiano Dennis Foggia (Leopard) venceu em Moto3.

A próxima etapa do Mundial de MotoGP, a terceira, está marcada para 03 de abril, com o Grande Prémio da Argentina, em Termas de Rio Hondo.