Miguel Cristóvão termina Asian Le Mans Series em 6.º lugar, Henrique Chaves em 11.º

Redação com Lusa

Portugueses terminam Asian Le Mans Series com resultados modestos.

Miguel Cristóvão (Ligier) e Henrique Chaves (Aston Martin) terminaram, este domingo, as Asian Le Mans Series com um sexto e um 11.º lugares nas suas categorias, respetivamente.

Na quarta e última ronda deste campeonato, uma corrida de quatro horas que se disputou em Abu Dhabi, Miguel Cristóvão terminou na 13.ª posição da geral, sexto da classe LMP3, a segunda mais importante das que estavam em competição.

O piloto natural de Lisboa foi o responsável pelo primeiro turno de condução do Ligier da Inter Europol que partilha com Kai Askey e Wyatt Brichacek. Do oitavo lugar da grelha entre os LMP3, o português chegou ao quarto lugar.

Mas uma roda mal apertada durante a paragem nas boxes para troca de pilotos e de pneus, obrigou a uma paragem extra nas boxes, que condicionou o resultado final.

"Foi o meu primeiro contacto com a equipa e desconhecia os circuitos por completo, mas, mesmo assim, estivemos sempre na luta pelas três primeiras posições. Apenas diversas contrariedades nos impediram de subir ao pódio em mais que uma ocasião. No entanto, foi um bom ensaio para o futuro", disse Miguel Cristóvão.

Já Henrique Chaves partiu do 18.º lugar da categoria reservada aos GT e, em oito voltas, chegou ao comando, entregando o carro que partilha com John Hartshorne e Jonny Adam na liderança da classe.

No entanto, os seus companheiros acabaram por finalizar na 11.ª posição, fora dos pontos.

"Foi um início de corrida fantástico, talvez o melhor "stint" [turno de condução] de GT da minha carreira", frisou o piloto natural de Torres Vedras.

Apesar do resultado, Henrique Chaves mostrou-se resignado.

"Não ficámos nos pontos, mas as corridas são assim, e sabemos as condicionantes que temos", concluiu.