Miguel Cristóvão continua invencível na Ultimate Cup Series

Redação com Lusa

Miguel Cristóvão partiu da pole position para vencer com mais de um minuto de vantagem sobre a concorrência.

O piloto português Miguel Cristóvão (Ligier) manteve a invencibilidade na Ultimate Cup Series, ao vencer a quarta ronda do campeonato, que se disputou no circuito francês de Le Mans.

Fazendo equipa com Mathis Poulet e Julian Wagg, Miguel Cristóvão partiu da pole position para vencer com mais de um minuto de vantagem sobre a concorrência.

"Foi um grande fim de semana. Apesar de a desconhecer, adorei a pista, é muito fluida e está numa zona com muita história, é fantástica. Arranquei bem e pude manter um ritmo muito elevado, apesar de ter oponentes muito fortes, mantive o comando e, com as decisões estratégicas da equipa, consegui cavar uma boa vantagem para os nossos adversários. O Julian e o Mathis estiveram também muito fortes. Foi uma estreia em Le Mans perfeita", concluiu o piloto português.