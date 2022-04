Miguel Correia estreia-se a vencer no Campeonato de Portugal de Ralis

Piloto de Braga conquistou o Rali Terras D'Aboboreira após uma luta ao segundo com Armindo Araújo que durou até ao derradeiro quilómetro

Miguel Correia e Jorge Carvalho, com um Skoda Fabia da ARC Sport, venceram o Rali Terras D'Aboboreira, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, no qual festejaram o primeiro triunfo.

Foi uma prova emocionante, pois o piloto de Braga entrou para a última classificativa, Aboboreira 2, com 1,6 segundos de vantagem sobre Armindo Araújo, líder do campeonato. Foi o mais jovem a levar a melhor no sprint final, vencendo o troço de 16 km com 0,4 segundos de vantagem sobre o outro Skoda.

Armindo Araújo, refira-se, tinha assumido o comando de manhã, depois de o irlandês Josh McErlean ter capotado e desistido, mas um furo nos 15,14 km da sexta classificativa, Amarante, custou-lhe um atraso de 24,6 segundos, que foi recuperando até se colocar perto de Correia à entrada da "power stage".

Na terceira posição terminou Bruno Magalhães, que com o seu Hyundai i20 chegou a liderar e acabou por ficar a 11,2 segundos do vencedor.

O quarto posto ficou para o Citroën C3 de José Pedro Fontes, a 54,5 segundos de Correia, e em quinto terminou Pedro Almeida, com outro Skoda, a 55,8s.

"Vou andar uns dias a digerir isto. Estou feliz, mas a vitória é fruto de muito trabalho. Agradeço à família e aos patrocinadores", disse um emocionado Miguel Correia, piloto de 30 anos que se estreou em 2018 no Campeonato de Portugal de Ralis.