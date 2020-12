Mick Schumacher fala do pai: "Não me incomoda a pergunta"

Passaram sete anos desde o acidente de Michael Schumacher e o mistério em redor do estado de saúde do antigo piloto mantém-se.

Foi a 29 de dezembro de 2013 que Michael Schumacher sofreu um acidente enquanto esquiava na estação Meribel, nos Alpes franceses. Passaram sete anos e pouco se sabe do estado de saúde do antigo piloto.

O filho, Mick Schumacher, vai estrear-se na nova época na Fórmula 1 e, em entrevista ao jornal Bild, admitiu que não fica incomodado com as comparações com o pai.

"Parece-me bem, não me incomoda a pergunta nem as comparações", começou por explicar. "Cada um tem de encontrar o seu próprio caminho, mas para mim o meu pai é o melhor. Porque haveria de me distanciar dele?" disse Mick, que vai estrear-se pela Haas no Grande Prémio da Austrália, a 21 de março de 2021.

Sete anos depois, as especulações em torno do estado de saúde de Michael Schumacher continuam, mas a família mantém a discrição. Em junho do ano passado, vários meios de comunicação franceses avançaram que o antigo piloto estava a fazer um tratamento com células mãe. Na altura o neurocirurgião Nicola Acciari explicou que o heptacampeão sofria de uma atrofia muscular e osteoporose.

Recorde-se que Schumacher cumpre 52 anos a 3 de janeiro.