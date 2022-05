Mick Schumacher explica acidente que partiu Haas em dois

A sétima corrida da época foi desastrosa para a escuderia norte-americana. Pouco antes do violento acidente de Schumacher, na volta 19, Kevin Magnussen abandonou

Mick Schumacher foi protagonista dos dois mais espetaculares acidentes na temporada de 2022 do Mundial de Fórmula 1. Na Arábia Saudita e agora no Mónaco, no passado domingo, o alemão partiu o Haas ao meio.

Sobre o que sucedeu este domingo, no decorrer do GP do Mónaco, o jovem piloto alemão de apenas 23 anos disse: " Fisicamente estou bem, mas é claro que é irritante. As condições estavam muito difíceis", afirmou antes de explicar o que sucedeu junto das piscinas da pista monegasca.

"Os carros são mais largos que os do ano passado e eu julguei mal. Foi totalmente estranho. Quando vejo na repetição, percebi que estava 10 centímetros fora da trajetória. Isso fez as rodas traseiras escorregarem, ainda tentei corrigir mas escorreguei para esquerda".

A sétima corrida da época foi desastrosa para a escuderia norte-americana. Pouco antes do violento acidente de Schumacher, na volta 19, Kevin Magnussen abandonou com problemas no motor Ferrari.

"Foi um dia dececionante para nós. O Kevin estava muito rápido, só esperávamos para ultrapassar Bottas no pit stop. Infelizmente, ele teve uma fuga de água. E claro, no que diz respeito a Mick, não foi nada bom ver outro grande acidente, mas temos que olhar para frente", disse o chefe da equipa, Gunther Steiner.