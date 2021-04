Declarações de Miguel Oliveira, no final do primeiro dia de treinos de MotoGP, no Grande Prémio de Portugal.

Duas sessões: "Honestamente estava à espera de mais na segunda sessão depois de ter um ritmo muito bom com os pneus usados. Pensava que tínhamos mais margem para melhorar o nosso tempo. De novo encontrámos muito limite com o pneu dianteiro. O duro para nós é muito macio, por isso temos de analisar ainda mais esta tarde o que podemos melhorar na mota. O que é certo é que mesmo com a configuração do ano passado está a ser mais difícil para nós parar a mota, acelerar, sair das curvas com alguma tração por isso temos de trabalhar isso com a equipa. Claro que estou contente por ter terminado o dia nos dez primeiros, mas sabemos que amanhã de manhã teremos de vir muito mais rápidos para garantir um lugar na Q2."

Saídas com várias combinações de pneus: "Já muito cedo o pneu médio era demasiado macio, por isso fomos para o duro e mesmo esse é ainda muito macio para nós. O pneu de trás é macio, mas é um composto novo, não é o mesmo composto do ano passado, é um composto ligeiramente mais duro, é na verdade um tri-composto, por isso temos de entender ainda um pouco melhor."

No geral todos andaram mais devagar do que o ano passado, achas que amanhã vão estar mais veloz?: "Vamos ver. Eu espero que sim, mas o tempo esteve um pouco incerto, a pista estava sem borracha e espero que a pista melhore. Se o tempo não piorar, a pista só poderá ganhar mais aderência ao longo das sessões."

Hervé Poncharal disse que foi só Miguel Oliveira a vencer o ano passado: "Este ano será da mesma forma, será o piloto a colocar mais do que a mota, mas a verdade é que é sempre muito subjetivo de avaliar. Sabemos que este desporto é uma combinação entre mota e piloto. Nunca é só a mota e nunca é só o piloto. Há uma grande estrutura que, por vezes, não se vê por trás, que é a equipa e todo o staff e todos os detalhes contam a este nível".