Mercedes oficializa "regresso" de Lewis Hamilton

É certo que Lewis Hamilton tem contrato com a Mercedes, é verdade que durante as semanas seguintes ao final da temporada de 2021 muito se especulou sobre o futuro do piloto britânico na Fórmula 1, mas a confirmação que faltava chegou esta segunda-feira. Com uma publicação nas redes sociais a escuderia da marca de Estugarda assinalou o regresso de Hamilton. "Bem-vindo de volta, Lewis Hamilton" pode ler-se na legenda de uma fotomontagem de Hamilton diante de um painel de "posts".

Recorde-se que a 5 de outubro, Lewis Hamilton voltara ele às redes sociais quase dois meses depois de o ter feito pela última vez, no caso a 5 de dezembro de 2021, véspera do Grande Prémio de Abu Dhabi que coroou Max Verstappen campeão do Mundo de Fórmula 1.

A publicação feita no sábado é acompanhada de uma pequena legenda: "Estive fora. Agora estou de volta".

Recorde-se que este mês de fevereiro marca a apresentação dos carros de 2022 - o novo Mercedes será revelado no dia 18 - bem como a realização dos primeiros testes.