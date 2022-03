Mercedes em dificuldade no arranque do Mundial de F1

Lewis Hamilton e George Russell com dificuldades a acertar o novo Mercedes nos treinos livres do GP do Barém, prova de arranque do Mundial de F1 em 2022

É verdade que estamos ainda no arranque da temporada, mas os treinos livres do GP do Barém, que este fim de semana marca o início do Mundial de Fórmula 1, confirmaram que a Mercedes está em dificuldades em acompanhar a Red Bull e a Ferrari, em especial.

"Tivemos problemas muito, muito menores no passado. Estamos a enfrentar problemas maiores este ano, e tudo o que tentamos para consertar não faz efeito. Mas, parece que haverá uma solução a longo prazo, nada será de imediato por ora", assumiu, este sexta-feira, Lewis Hamilton, que fez apenas o nono tempo mais rápido.

"Estamos muito longe do ritmo da Red Bull, Ferrari. Mesmo a AlphaTauri e Alfa Romeo parecem estar no nosso ritmo ou mais rápidos. Fizemos alguns progressos na solução de alguns problemas, mas o ritmo simplesmente não estava lá", acrescentou Russell, que fez a quarta melhor marca, atrás de Verstappen, Leclerc e Sainz.