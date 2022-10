Mercedes eletrificados batem recordes de vendas no Norte de Portugal

Sociedade Comercial C. Santos, que tem os elétricos em exposição na Alfândega, revela que já representam, em conjunto com os híbridos, 53% das encomendas

A Sociedade Comercial C. Santos juntou os automóveis reais à experiência virtual de pilotagem no Salão Automóvel Híbrido e Elétrico, que está aberto ao público no Centro de Exposições da Alfândega do Porto este sábado e domingo, pois tendo em exposição (e disponível para test-drive) toda a gama de passageiros Mercedes-EQ e um Mercedes-Benz Vans elétrico, oferece ainda uma experiência de condução virtual do Fórmula E campeão do mundo.

Os cinco modelos elétricos da Mercedes são um dos chamarizes na Alfândega, sendo possível conhecer EQA, EQB, EQC, EQE e EQS, que têm autonomias entre 420 e 784 km. Para os próximos meses está prevista a chegada do EQS SUV.

O impacto dos automóveis eletrificados vai atingir números impressionantes este ano, pois segundo dados da ACAP representavam 39,7% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados até setembro.

A Mercedes-Benz vendeu 75 400 unidades nos primeiros nove meses de 2022 (4,9% do total), mais do que duplicando os seus elétricos, mas em Portugal a Sociedade Comercial C. Santos tem números mais impressionantes: 53% das suas encomendas deste ano são de veículos eletrificados, com os híbridas plug-in a assumirem 31% das vendas totais.

Quanto ao Salão Automóvel, e mais do que conhecer os novos modelos, é aliciante a possibilidade de entrar no simulador e sentir a condução do Fórmula E que foi campeão mundial com Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne. E a experiência de pilotagem virtual é feita num palco que o Fórmula E real nunca pisou, o Autódromo do Algarve.