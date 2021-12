Sebastian Vettel fala da temporada de 2022 do Mundial de Fórmula 1

Terceiro piloto da história da Ferrari com mais vitórias pela escuderia italiana, apenas batido por Michael Schumacher (72 vitórias) e Niki Lauda (15), os 14 triunfos de Sebastian Vettel permitem-lhe ser, um ano depois de mudar-se para a Aston Martin, uma voz reconhecida para falar da marca transalpina.

Olhando para 2021 e tentando prever o futuro, o experiente piloto alemão antevê dificuldades para a Ferrari: "Mercedes e Red Bull estão a ser claramente superiores. Mas a dada altura a Ferrari voltará a ganhar e a ser campeã mundial", disse.

O próximo ano marca a entrada de novas e radicais regras na construção dos monolugares e muitos vêm nisso uma esperança. "As novas regras dão esperança a todos. Temos de esperar e ver como tudo se desenrola. Não sabemos se haverá mais igualdade e se haverá, de facto, mais ultrapassagens", disse.

Sobre o que espera da Aston Martin em 2022, Vettel disse: "Ainda não é possível prever 2022. Não posso dizer que seremos a equipa mais rápida e que nos tornaremos campeões mundiais, mas se falarmos com todas as equipas, a maioria delas espera e acredita que estarão no topo. Mas, sabemos que esse não é um cenário realista. Temos de manter os nossos pés no chão. Tenho grandes esperança".