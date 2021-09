Médicos impediram André Pires de correr última prova de MotoE

Redação com Lusa

O espanhol Jordi Torres (HP Pons) sagrou-se campeão, com 97 pontos, mais 12 do que o suíço Dominique Aegerter (Dynavolt).

André Pires (Avintia) foi impedido pela direção médica do Mundial de MotoE de participar na última prova do campeonato, em Misano, São Marino, devido a uma lesão nos ligamentos de um ombro.

O piloto transmontano, que foi 15.º classificado na primeira das duas corridas do fim de semana, teve de ser visto pelo médico do campeonato devido às dores sentidas.

"Não lhe deram autorização para correr. Uma pena para esta última corrida do campeonato", frisou fonte da equipa à agência Lusa.

Desta forma, André Pires terminou a sua primeira participação no Mundial de MotoE, para motas elétricas, na 17.ª posição, com 12 pontos, a apenas um do 16.º.

O espanhol Jordi Torres (HP Pons) sagrou-se campeão, com 97 pontos, mais 12 do que o suíço Dominique Aegerter (Dynavolt).