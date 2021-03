McLaren F1 contratou piloto de 13 anos que acredita ser o sucessor de Hamilton

Ugo Ugochukwu, natural de Nova Iorque e com origens nigerianas, é campeão europeu de karting e pode seguir as pisadas do sete vezes campeão mundial de F1

A McLaren F1 assinou um acordo de longo prazo com Ugo Ugochukwu, piloto norte-americano de 13 anos, que vai ser apoiado nas categorias de promoção tentando chegar à Fórmula 1

Natural de Nova Iorque, mas com origens nigerianas, o jovem sagrou-se campeão europeu de karting no ano passado, depois de ter conquistado vários títulos nos Estados Unidos.

A equipa britânica vai fazer uma aposta em tudo igual à de Lewis Hamilton, que também foi contratado aos 13 anos, estreando-se na Fórmula 1 em 2007 e sagrando-se campeão mundial em 2008 pela McLaren. Só em 2013 o inglês mudaria para a Mercedes, pela qual conquistou mais seis títulos.

"Temos observado os progressos do Ugo com interesse e, quando surgiu a oportunidade de fazermos um acordo com ele, não hesitámos. Queremos apoiá-lo, para que possa exibir todo o seu potencial", disse Zak Brown, CEO da McLaren Racing.

Para o jovem americano, "é uma honra assinar tão cedo com uma equipa icónica como a McLaren". "Quero crescer como piloto e ter a McLaren comigo vai ajudar-me tanto dentro como fora da pista", acrescentou Ugochukwu.