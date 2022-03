Mazepin, piloto russo da Haas, impedido de disputar o GP britânico de F1

Proibição aplicada pelo órgão britânico ao corredor da Haas destoa da posição da Federação Internacional do Automóvel

Mais uma consequência desportiva originada pela invasão da Rússia na Ucrânia: o piloto russo Nikita Mazepin (Haas) não pode disputar o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, que se realiza em Silverstone, anunciou o "Motorsport UK", organismo que regula a prática do desporto automóvel no Reino Unido.

"Nenhuma equipa russa ou bielorrussa está aprovada para [entrar em] competições de automobilismo no Reino Unido. Nenhum piloto russo ou bielorrusso estão aprovados para participar em eventos automóveis. Nenhum símbolo nacional russo ou bielorrusso, cores, bandeiras (no uniforme, no equipamento ou no carro) podem ser exibidos nos eventos permitidos pela Motorsport UK", lê-se na nota do órgão.

A proibição aplicada pelo órgão britânico a Mazepin destoa da posição da Federação Internacional do Automóvel (FIA). O regulador mundial anunciara, na terça-feira, que os pilotos russos e bielorussos estavam autorizados a participar em corridas desde que não o fizessem com bandeiras ou símbolos afetos aos respetivos países.

A medida tomada pela "Motorsport UK", refere o comunicado emitido, "foi tomada em plena consulta com o governo do Reino Unido" liderado por Boris Johnson e "com os organismos nacionais do desporto para assegurar uma resposta".

"A comunidade da Motorsport condena os atos de guerra praticados pela Rússia e Bielorrússia na Ucrânia (...). É altura de agir e mostrar o apoio ao povo ucraniano e aos nossos colegas da Federação. É nosso dever usar qualquer influência para acabar com esta invasão", afirmou David Richards, diretor da organização.

O Grande Prémio da Grã-Bretanha, décima prova da temporada de 2022 da Fórmula 1, está agendado entre os dias 1 e 3 de julho, e ocorre no circuito de Silverstone.

