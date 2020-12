Mazepin no olho do furacão: Fórmula 1 e FIA condenam comportamento do russo

Organismos colocaram-se do lado da Haas na resposta à ação do piloto russo, que publicou um vídeo nas redes sociais no qual assedia uma mulher, aparentemente sem consentimento

A Fórmula 1 e a Federação Internacional do Automóvel (FIA) emitiram esta quinta-feira um comunicado para expressar apoio à Haas na resposta ao comportamento polémico de Nikita Mazepin.

O piloto russo, que vai representar a escuderia norte-americana em 2021 a par de Mick Schumacher, publicou um vídeo nas redes sociais no qual assedia uma mulher, aparentemente sem consentimento, tendo as imagens sido removidas pouco depois, mas gerando uma onda de indignação, até com petições para que não tenha lugar no Grande Circo.

A Haas anunciou que a "questão ia ser tratada internamente", considerando o comportamento do jovem de 21 anos "abominável", recebendo agora suporte da F1 e da FIA.

"Apoiamos firmemente a Haas na sua resposta às recentes ações inapropriadas do seu piloto, Nikita Mazepin", escreveram os dois organismos.

Mazepin também já apresentou desculpas, dizendo que precisa de "seguir um padrão mais alto como piloto de Fórmula 1" e a mulher que surge nas imagens, a modelo Andrea D'lVal, também se pronunciou, contando que ela e Mazepin são "bons amigos há muito tempo" e que o vídeo "não é nada sério de todo".