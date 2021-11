Max Verstappen vence GP México e alarga vantagem no Mundial de Fórmula 1

Redação com Lusa

Piloto da Red Bull concluiu as 71 voltas ao traçado mexicano com 16,555 segundos de vantagem sobre o segundo classificado Hamilton

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, o Grande Prémio do México de Fórmula 1 e alargou para 19 os pontos de vantagem que tem no Campeonato do Mundo sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que foi segundo.

O piloto da Red Bull concluiu as 71 voltas ao traçado mexicano com 16,555 segundos de vantagem sobre o segundo classificado Hamilton e 17,752 segundos para o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi terceiro, atrás do britânico.

Com esta nona vitória da temporada no Mundial de Fórmula 1, a segunda consecutiva, Verstappen tem agora 312,5 pontos contra os 293,5 de Hamilton, quando faltam quatro provas para o final do campeonato.