Max Verstappen vai ter a sua série de bastidores

Piloto assinou contrato com a Viaplay, nova detentora dos direitos de Fórmula 1 nos Países Baixos que promete conteúdos exclusivos

Campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez, no passado mês de dezembro, Max Verstappen vai ter uma série de bastidores ao longo da temporada, depois de ter assinado um contrato de vários anos com a Viaplay.

A plataforma de livestreaming vai ser lançada nos Países Baixos a 1 de março deste ano, sendo a nova detentora dos direitos da Fórmula 1 ali, além dos países nórdicos e do Báltico. Em 2023, a Viaplay também vai transmitir as emoções do Grande Circo na Polónia.

"Estou muito entusiasmado com esta entusiasmante parceria com a Viaplay, pois as nossas ambições de sermos melhores nas nossas áreas combinam. Vai ser ótimo trabalhar com repórteres in loco como David Coulthard, Mika Hakkinen e Tom Kristensen", reagiu o piloto neerlandês, enquanto o pai, Jos Verstappen, se vai juntar ao painel de analistas.

O canal promete mostrar conteúdos exclusivos do corredor da Red Bull, que, em 2021, decidiu não participar ativamente na quarta temporada da série da Netflix, Drive To Survive. "Não sou uma pessoa que encaixe numa série dramática, quero apenas factos e coisas reais a acontecer", justificou.