Max Verstappen: "Talvez possa começar a pensar em outras coisas fora da Fórmula 1"

Max Verstappen, que lidera o Mundial de Fórmula 1 com oito pontos sobre Lewis Hamilton, considera que a conquista do título de pilotos levaria um enorme peso dos ombros. "Não me preocuparia tanto. Porque é isso, não importa mais quantos títulosganhará, porque já conquistou um. Claro, que tentaria ganhar mais e vou trabalhar por isso, mas já estaria feito, esse seria o objetivo final. Depois disso, a pressão diminui", disse.

O piloto da Red Bull não se vê em busca do número de títulos de Hamilton: "Vou-me divertir muito piloto, mas talvez, lentamente, dê para começar a pensar em outras coisas fora da Fórmula 1", disse.

Verstappen lidera o atual campeonato com 351,5 pontos contra 343,5 do britânico da Mercedes, uma diferença que, nas últimas etapas, viu cair de 21 para oito pontos. Se Hamilton vencer e fazer a volta mais rápida na prova do dia 5 de dezembro, a dupla vai para Abu Dhabi empatada em pontos.