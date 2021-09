Max Verstappen punido pela FIA após acidente com Hamilton

Comissários consideram que Max Verstappen teve culpa no acidente no Grande Prémio de Itália

Max Verstappen, da Red Bull, foi penalizado em três lugares na grelha de partida, a cumprir no Grande Prémio da Rússia. Os comissários da FIA consideram que o piloto holandês teve culpa do acidente com Lewis Hamilton no Grande Prémio de Itália, que teve lugar este domingo em Monza. A decisão foi tomada depois de ambos os pilotos terem sido ouvidos pelos comissários.

O GP de Itália ficou marcado pelo acidente entre o holandês Max Verstappen (Red Bull) e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na 26.ª volta, que terminou com o carro de Verstappen parcialmente sobreposto ao Mercedes de Hamilton, à saída da primeira chicane da pista italiana.

O holandês, que vinha a tentar ultrapassar Hamilton, que reentrava em pista vindo das boxes, ficou a queixar-se de ter sido apertado pelo campeão mundial, que referiu não saber como aconteceu o incidente.

Já na primeira volta tinha havido uma troca de tinta entre os dois primeiros classificados do campeonato, mas aí foi Hamilton a queixar-se de ter sido encostado por Verstappen.

O acidente foi o culminar de uma sucessão de erros e azares dos dois pilotos e das suas equipas.