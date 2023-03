Max Verstappen na Austrália: "A Red Bull não ganha aqui desde 2011"

A Red Bull, vencedora das duas primeiras corridas, no Barém e na Arábia Saudita, é a grande favorita no Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1. Aston Martin, Mercedes e Ferrari deverão lutar logo atrás e na procura de surpreender a escuderia de Verstappen e Pérez.

No popular circuito de Albert Park, em Melbourne, muito apreciado pelos pilotos e que deve atrair mais de 400 mil espectadores neste fim de semana de Grande Prémio, a Red Bull buscará uma nova dobradinha - primeiro e segundo lugares -, como ocorreu nos dois primeiros eventos da temporada de 2023.

Antes de uma longa pausa de quatro semanas devido ao cancelamento do Grande Prémio da China, a Red Bull tem pela frente uma grande oportunidade de abrir uma distância significativa em relação a seus perseguidores, que estarão já a pensar como aproveitar o período de um mês para melhorar os seus carros e reduzir a desvantagem.

O bicampeão mundial Max Verstappen chega a esta etapa australiana em melhores condições do que a anterior na Arábia Saudita, onde teve problemas estomacais antes e durante o fim de semana em Jeddah. Apesar disso, ainda conseguiu garantir o segundo lugar na corrida depois de largar apenas de 15º, devido a um problema de transmissão na Q2.

Verstappen deu a entender que não está totalmente recuperado desse problema de saúde e que espera que a pausa de um mês após o GP da Austrália lhe permita recuperar todas as suas forças.

Antes disso, vai tentar quebrar a maldição em Melbourne, onde nunca venceu e onde só conseguiu um pódio (segundo lugar em 2019). No ano passado, o piloto holandês teve que abandonar depois que o motor de Red Bull ter começado a arder.

"Embora não tenha dado muito sucesso no passado, estou ansioso para voltar a este grande circuito onde adoro pilotar", disse Verstappen. "Espero que tenhamos uma bela corrida. Devemos ir ao essencial e ser consistentes. A equipa não ganha aqui desde 2011, então vamos ver o que podemos fazer", acrescentou.

Os principais concorrentes da Red Bull não abordam este Grande Prêmio da mesma maneira. A Aston Martin, surpreendentemente segunda colocada neste início de temporada atrás da intocável líder, vai tentar confirmar as boas impressões deixadas no Oriente Médio, onde conseguiu dois pódios graças ao veterano Fernando Alonso.

"Estamos a encarar este Grande Prémio com confiança e esperamos continuar com o nosso ímpeto. O carro respondeu bem em dois circuitos muito diferentes, mas mantemos os pés no chão", destacou o piloto espanhol, campeão mundial em 2005 e 2006.