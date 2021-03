Max Verstappen domina terceiro e último dia de testes de pré-temporada da F1

O Mundial de Fórmula 1 arranca no dia 28 de março.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido no terceiro e último dia de testes de pré-temporada de Fórmula 1, que terminaram este domingo no circuito de Sakhir, no Bahrain.

Verstappen foi o único piloto a atingir o segundo 28, com o tempo de 1.28,960 minutos, atingido com pneus macios (composto C4), quando faltava meia hora para o final da sessão de quatro horas.

O estreante japonês Yuki Tsunoda, da Alpha Tauri (segunda equipa da Red Bull), terminou como o segundo mais rápido destes testes, a apenas 93 milésimas de segundo de Verstappen, tendo realizado o seu melhor tempo com os pneus super-macios (C5).

O espanhol Carlos Sainz, que faz a sua estreia na Ferrari, fechou o lote dos três mais rápidos, já a mais de meio segundo do holandês, a 651 milésimas.

Ainda assim, e apesar dos bons indicadores deixados pela Red Bull, Max Verstappen entende que a equipa "não é" favorita, apontando as luzes à Mercedes, "apesar dos problemas" sentidos pela marca germânica, vencedora dos últimos sete títulos mundiais, ao longo dos testes de inverno.

Apesar de até ter liderado o segundo dos três dias de testes, hoje os flechas de prata não conseguiram melhor do que o quinto registo do dia, pelo campeão Lewis Hamilton. No entanto, o piloto britânico fez a sua melhor volta a mais de um segundo do melhor tempo de Verstappen (ficou a 1,065, com os pneus C5, os mais macios).

Resultados suficientemente esclarecedores para Hamilton devolver o mimo à Red Bull.

"Parecem fortes. Tiveram um andamento muito bom. Os dois pilotos parecem muito fortes", atirou o heptacampeão, antevendo que a Red Bull seja "um animal diferente este ano, com um bom alinhamento de pilotos e um carro muito bom".

Portugal acolhe a terceira jornada do campeonato, em 2 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve.