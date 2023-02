Max Verstappen aumenta leque de patrocínios com a Heineken 0.0

Piloto da Red Bull reforçou ligações às empresas dos Países Baixos e prepara-se para ultrapassar Hamilton também nos ganhos

Max Verstappen, bicampeão mundial de Fórmula 1, tornou-se embaixador global da Heineken 0.0 e juntou a cervejeira - na sua versão sem álcool - a um lote de patrocinadores pessoais que não tem parado de crescer, aproximando-o do mais bem pago da atualidade, Lewis Hamilton.

O piloto de 25 anos da Red Bull tem um cuidado especial ao aliar-se a patrocinadores neerlandeses, mesmo tratando-se de empresas globais, como a Heineken. Verstappen está ligado aos supermercados Jumbo desde 2016, ao canal de televisão Ziggo desde 2018 e às roupas G-Star RAW desde 2019.

"Sendo eu dos Países Baixos, é verdadeiramente especial ser parceiro de uma marca holandesa icónica como a Heineken", disse Verstappen, que ao mesmo tempo vai promover "a campanha 'When You Drive, Never Drink' para aumentar a consciência das pessoas para o consumo responsável".

Verstappen, além da Red Bull, é ainda apoiado por Viaplay e EA Sports, pelo que os seus patrocínios pessoais já lhe rendem bem mais do que os dois milhões de euros anuais estimados no ano passado pela Forbes - que calculava em oito milhões os ganhos publicitários de Hamilton -, ao mesmo tempo que o seu salário, ao ser renovado, passou a render-lhe 56 milhões de euros anuais, já com bónus, tendo ultrapassado o de Hamilton na Mercedes.

Mas a ligação do neerlandês à Heineken não se esgota na cerveja sem álcool. A campanha inclui ainda um jogo, o "Player 0.0", que permitirá corridas virtuais entre adeptos e pilotos profissionais, o que agrada ao bicampeão de F1, que se diz "um jogador ávido e apaixonado de Sim Racer".

A Red Bull também está ligada à campanha da Heineken, pelo que o "Quando conduzir, nunca beba", será igualmente publicitado por Sergio Pérez e Daniel Ricciardo.