Max Verstappen após a pole: "O fim de semana tem sido difícil..."

Max Verstappen conquista primeira pole position da temporada de Fórmula 1

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou hoje a primeira pole position da temporada do Mundial de Fórmula 1, ao ser o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio do Barém, primeira de 23 corridas da temporada.

O bicampeão mundial fez a sua melhor volta em 1.29,708 minutos, deixando o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) na segunda posição, a 0,138 segundos. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi o terceiro, a 0,292 segundos.

O piloto da Ferrari optou por fazer apenas uma tentativa na derradeira das três fases da qualificação, a Q3, para poupar um jogo de pneus macios para a corrida de domingo.

"Em corrida, sentimos algumas dificuldades, mas os pneus novos vão ajudar", explicou Leclerc.

A Ferrari tem-se debatido com uma maior degradação dos pneus do que a Red Bull, fator que pode ser decisivo em corrida.

Já Sérgio Pérez admitiu que o "equilíbrio do carro" não era o melhor, mas a prioridade da equipa foi ter as melhores afinações para a corrida.

"Foi uma qualificação muito apertada. Não estava totalmente confortável com o equilíbrio do carro. Temos um carro mais para os domingos [de corrida]", explicou, no final.

Max Verstappen, que somou a 21ª pole da carreira e logo no dia do 51.º aniversário do pai, o antigo piloto Jos Verstappen, mostrou-se "surpreendido" com o facto de ter sido o mais rápido da sessão.

"O fim de semana tem sido difícil, mas felizmente na qualificação conseguimos juntar tudo. Comparado com o ano passado, todos sabem melhor o que fazer com o carro. Todos estão a melhorar o seu desempenho", apontou Verstappen.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foi o quarto classificado, a 0,446 segundos, logo seguido do compatriota Fernando Alonso (Aston Martin), que ficou a 0,628 do mais rápido.

A Mercedes, que conseguiu resolver os problemas de trepidação que afetaram o seu monolugar no ano passado, viu-se ultrapassada pelos Aston Martin em termos de desempenho.

O britânico George Russell foi o sexto, a 0,632 segundos, seguido do seu companheiro de equipa e compatriota, Lewis Hamilton, a 0,676.

O outro Aston Martin, do canadiano Lance Stroll, foi o oitavo, confirmando que há quatro equipas com possibilidade de lutar pelos lugares do pódio em corrida.

O francês Esteban Ocon (Alpine) e o alemão Nico Hulkenberg (Haas) fecharam o lote dos 10 mais rápidos.

A qualificação ficou ainda marcada por uma situação de bandeira vermelha [interrupção da sessão], devido à quebra de peças no solo do Ferrari de Charles Leclerc.

O GP do Barém é a primeira prova do Mundial de Fórmula 1 de 2023.