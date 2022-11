Mattia Binotto demite-se do cargo de chefe de equipa da Ferrari

Italiano estava no cargo desde 2019, levando a Ferrari ao segundo lugar no último campeonato do Mundo de construtores

Mattia Binotto vai deixar de ser, dentro de dias, o chefe de equipa da Ferrari, na Fórmula 1. O italiano demitiu-se do cargo, anunciou a scuderia nesta terça-feira.

"Acho que é o momento certo para dar este passo de uma decisão tão difícil para mim", explicou Binotto, que estava no cargo desde 2019.

Binotto levou a scuderia italiana ao segundo posto do campeonato do Mundo de construtores, nesta época que não há muito tempo terminou.

Nesta última segunda-feira, Ross Brawn, diretor técnico da Fórmula 1 desde 2017, tinha também anunciado a sua saída da Fórmula 1.