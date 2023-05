Más notícias para Miguel Oliveira: RNF Aprilia faz ponto da situação

Piloto português sofreu "uma pequena fratura no úmero do ombro esquerdo".

A RNF Aprilia informou esta segunda-feira que Miguel Oliveira sofreu uma fratura na sequência da queda sofrida pelo português no Grande Prémio de Espanha de MotoGP.

"Depois da equipa do centro médico do Circuito de Jerez - Angel Nieto, que cuidou de Miguel, imediatamente detetar um ombro esquerdo deslocado e o recolocar no lugar, exames complementares no hospital de Jerez de la Frontera no final de domingo mostraram que o dano era maior do que o esperado e revelou uma pequena fratura no úmero do ombro esquerdo. [Miguel Oliveira] irá fazer mais exames esta semana", pode ler-se.

O piloto português foi retirado de maca da pista do circuito, tendo estado sempre consciente, de acordo com os promotores do campeonato. Esta foi a segunda desistência devido a queda provocada por adversários do piloto natural de Almada nas quatro provas desta temporada.